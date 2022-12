Politie Westkust zet extra patrouilles in na reeks inbraken: “Maar ook sociale controle is belangrijk”

In De Panne, Koksijde en Nieuwpoort worden er de voorbije weken opvallend meer inbraken gepleegd of pogingen tot. En dat zowel in wagens als woningen. Zo werd afgelopen weekend nog ingebroken in een wagen in de Stationsstraat in Adinkerke. In de De Pannelaan werd dan weer een Saab opengebroken en in de Meester Vlaemyncklaan in Adinkerke werd ingebroken in een Dacia, waarbij een reservesleutel van het huis werd gestolen. De daders probeerden daarop in te breken in de woning, maar slaagden daar niet in.