Politie vindt ruim één kilo wiet in openstaande garage dankzij alerte burger

De Panne Klant eet winkelwa­ren op in supermarkt en plaatst lege verpakkin­gen terug in de rekken

In een supermarkt in de Zeelaan in De Panne is vrijdagnamiddag een winkeldief betrapt. De 38-jarige man at winkelwaren op en plaatste de lege verpakkingen nadien terug in de rekken.

11 juni