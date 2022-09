Politie onderzoekt winkeldiefstallen

Nieuwpoort IN BEELD. Met garnaal kiest VLAM voor het eerst schaaldier als vis van het jaar

What’s in a name. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V) stelde de vis van het jaar voor in Nieuwpoort en die titel ging naar … een schaaldier namelijk de garnaal. “Dat is een op-en-top streekproduct en hét voorbeeld van een korte keten”, vindt de minister.

