Politie onderzoekt verschillende inbraken in wijk in De Panne

Koksijde “Ik sta open voor iedereen, los van welke partij dan ook”: Charlotte Castelein legt maandag de eed af als nieuwe schepen

Het was een verrassing van formaat in Koksijde toen huidig gemeenteraadsvoorzitter Charlotte Castelein (Open Vld) voorgesteld werd als kandidaat-schepen in opvolging van Guido Decorte (CD&V) die ontslag nam. CD&V was ‘not amused’ en oppositiepartij Koksijde Vooruit werd over de streep getrokken om de kandidatuur te steunen. Charlotte (42) zelf blijft er rustig bij: “Als schepen sta ik open voor iedereen, over de partijgrenzen heen.”

9 januari