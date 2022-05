Politie onderzoekt nieuwe melding van inbraak in kelder in De Panne

Afgelopen weekend stelden ze in de Nieuwpoortlaan in De Panne vast dat er was ingebroken in een berging van een appartementsgebouw. De daders namen 22 flessen wijn mee. Het is echter niet duidelijk wanneer de inbraak effectief plaatsvond. De diefstal werd nu pas ontdekt en zou gebeurd zijn tussen 1 september en afgelopen weekend. Er wordt onderzocht of deze inbraak ook te maken heeft met de lange reeks van diefstallen uit bergingen die eerder de politiezone eerder teisterde. Zowel in maart als in april van dit jaar werden immers tientallen inbraken in kelders gepleegd.