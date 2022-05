Politie neemt BB-gun van tieners in beslag

De politie kreeg even na 19 uur melding over enkele jongeren die ter hoogte van het station voortdurend over de sporen liepen. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten vijf jongeren tussen 14 en 17 jaar aan in een trein. In hun compartiment werd een BB gun met bijhorende balletjes aangetroffen. Gezien het dragen van dit wapen niet mag zonder wettige reden, werd het voorwerp in beslag genomen.