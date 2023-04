Politie komt massaal tussen voor vechtpartij met Standard-supporters

Christoph zoekt overnemer voor gelauwerde zaak ’t Zoet Genot: “Er is nog toekomst voor de horeca”

“Nee het is niet omdat het niet meer rendabel is dat ik onze gekende horecazaak ’t Zoet Genot op de Zeedijk in Oostduinkerke verkoop”, vat eigenaar Christoph De Vriendt (49) uit Oostduinkerke de koe meteen bij de hoorns. Recent nog strandde het ijssalon en de bistro tijdens de uitreiking van de Trends Gazellen op een verdienstelijke twaalfde plaats bij de middelgrote West-Vlaamse bedrijven. Niet onaardig voor een horecabedrijf. Wat is er dan aan de hand?