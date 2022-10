Plots overleden superfan César (12) krijgt eigen herdenkingsplek in Plopsaland: “Bij ‘De eendjes’ kunnen we nu eeuwig herinneringen ophalen aan onze grote grapjas”

De Panne‘Speciaal voor César’. Dat staat op een houten bord aan een druivelaar bij de attractie ‘De eendjes’ in Plopsaland De Panne. César, dat was het guitige kereltje van 12 jaar dat verbleef in de voorziening De Rozenkrans in Oostduinkerke, waar hij op 21 mei plots overleed. “De avond ervoor had hij nog uit zijn Plopsa-kommetje gegeten”, vertelt zijn mentor Anneke Speeckaert (55), namens de nog steeds zwaar aangeslagen ouders. “Hij is op zijn gewone vrolijke manier gaan slapen, uitkijkend naar morgen, maar werd nooit meer wakker.”