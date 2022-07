Plopsaqua opnieuw open tot middernacht door voorspelde hitte

“Wanneer de temperaturen boven de dertig graden klimmen, heeft iedereen nood aan verkoeling. We helpen daarbij graag”, knipoogt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Maandag 18 en dinsdag 19 juli blijven we open tot middernacht. Het is niet de eerste keer dat we zo’n sessie nachtzwemmen organiseren in De Panne en het enthousiasme is groot. Voor het eerst organiseren we dat ook in ons nieuwste Plopsa-waterpark in Landen-Hannuit.” Maan- en dinsdag geniet je vanaf 20 uur van het kindertarief van 12,99 euro in plaats van 23,5 euro. Tickets kan je aan de kassa kopen of op www.plopsaqua.be.