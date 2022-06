Plopsaqua opent vrijdag tot middernacht: “Bij tropische temperaturen hoort een plons in het water”

Adinkerke Kompanen van verdachte mensensmok­ke­laar die stierf in politiecel riskeren tot 8 jaar cel

Twee Irakezen en een Iraniër riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 8 jaar voor mensensmokkel. Het drietal werd in het najaar samen met nog een andere man opgepakt in Adinkerke. Hun kompaan stierf luttele uren later echter in een politiecel in Koksijde.

8 juni