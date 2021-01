Plopsaland wordt duurder, maar belooft straffe attractie: “Onze Tomorrowland-spinningcoaster is uniek”

Veurne/Torhout En opnieuw mispakt chauffeur zich aan hoogte van beruchte brug

12 januari Lang niet de eerste, wellicht ook niet de laatste. Dinsdagmiddag mispakte alweer een chauffeur van een lichte vrachtwagen zich aan de beruchte brug in de Vaartstraat in Veurne. De bestuurder, een twintiger uit Torhout, bleef ongedeerd, maar de schade is aanzienlijk.