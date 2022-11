Plopsaland voor het eerst decor voor voorstelling wielerploeg: “Ontmoet wereldkampioen Remco Evenepoel en alle andere toppers”

Lo-Reninge Bestuur­ster onder invloed rijdt woning van gezin binnen, tot grote woede van hun dochtertje Nora (9): “Haar krijtteke­ning op straat sprak boekdelen”

“Mijn huis is stuk.” In een krijttekening op straat maakte de 9-jarige Nora uit Lo-Reninge afgelopen weekend duidelijk waarmee ze worstelt. In eenvoudige woorden, maar o zo sprekend. Sinds donderdagnacht een bestuurster onder invloed haar woning en die van haar ouders en broertje binnenreed, moet het gezin op zoek naar een ander onderkomen. “En dat terwijl we ons huis nog maar net gerenoveerd hadden”, zuchten ze.

13 november