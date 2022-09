Plopsaland verhoogt ticketprijs naar 45,5 euro voor een dag: “Ja, we zijn de duurste van het land, maar ook als enige ’s winters open”

De PanneDe voorbije twee jaar is de ticketprijs voor Plopsaland met zeven euro gestegen. Al wie groter is dan één meter, op senioren en mensen met een beperking na, betaalt 45,5 euro. Daarmee is het pretpark in De Panne het duurste van het land. “We kunnen niet anders. De kosten voor producten, personeel en energie swingen de pan uit”, zucht marketingdirecteur Sebastien Momerency.

Net na het zomerseizoen heeft Plopsaland de ticketprijs verhoogd. Een abonnement blijft voorlopig op 99,99 euro en een parkingticket kost nog steeds 12,5 euro. Zwemmen in Plopsaqua is 2 euro duurder geworden en kost nu 25,5 euro per persoon. “We doen dit zeker niet voor ons plezier”, benadrukt Momerency. “De energiekosten zijn bijna verdubbeld, de personeelsuitgaven door de indexering zijn aanzienlijk gestegen en de prijzen van al onze producten zijn ongezien hoger. Frituurolie kost twee keer meer en de kost van het WC-papier is met de helft de hoogte in gegaan. Alles is gewoon veel duurder, dus kunnen we niet anders dan dit door te rekenen in onze ticketprijs. Het is altijd zoeken naar een goed evenwicht. Het kan perfect zijn dat als de kosten blijven stijgen, we nog prijsverhogingen zullen moeten doorvoeren.”

Quote Plopsaland is wel het enige attractie­park dat tijdens de winter open is. En net dan ligt de energie­kost bijzonder hoog. Tijdens de kerstperio­de zullen we alvast geen ijspiste aanleggen Sebastien Momerency

Ter vergelijking: een dagje Walibi kost 45 euro, Bellewaerde 36 euro, Boudewijnpark 28,5 euro en Bobbejaanland 42,9 euro. Dat zijn telkens de prijzen die nu op de pretparkwebsites staan voor volwassenen. “Het klopt dat we momenteel het duurste pretpark van het land zijn, maar iedereen moet zijn eigen rekening maken”, reageert Sebastien Momerency. “Plopsaland is wel het enige attractiepark dat tijdens de winter open is. En net dan ligt de energiekost bijzonder hoog. Tijdens de kerstperiode zullen we alvast geen ijspiste aanleggen, maar zoeken we een duurzamer alternatief dat even gezellig is. De verlichting is sowieso al allemaal led. We zetten alles op alles om onze bezoekers een fantastische dag te bezorgen door naast de 55 attracties ook in te zetten op evenementen en extra animatie. Tijdens de herfstvakantie zullen dat bijvoorbeeld de spookhuizen zijn.”

Goedkopere formules

Daar waar sommige pretparken goedkopere tickets online aanbieden, zijn de kaartjes bij Plopsaland digitaal en aan de kassa even duur. “Dat komt omdat we een netwerk van bedrijven en warenhuizen hebben waarmee we samenwerken. Die bieden hun personeel al mooie promo-acties aan. Het hele jaar door zijn er her en der kortingen dus wie goed uitkijkt, kan alsnog extra voordelig genieten. Er zijn ook speciale formules zoals het woensdagnamiddag ticket voor 27,3 euro of het avondticket voor 35,5 euro”, besluit Sebastien, die nog meegeeft dat de kamerprijzen in het Plopsa-hotel voorlopig ongewijzigd blijven.

