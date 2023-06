Plopsaland stuurt beroemd paard Amika met pensioen

De serie ‘Amika’ ging over het renpaard Amika en de vijftienjarige stalknecht Merel de Ridder, gespeeld door Moora Vander Veken. Eind 2008 kwam de reeks voor de eerste keer op de buis. “Met pijn in het hart moeten we melden dat Amika, na ruim 15 jaar, niet langer in Plopsaland De Panne verblijft”, laat Vergauwe weten. “Het gekende witte paard wordt in augustus 27 jaar en heeft de laatste twee jaar ernstige gezondheidsproblemen. Amika lijdt namelijk aan de zware longaandoening COPD. Bezoekers reageerden vaak bezorgd wanneer ze het paard zagen. In onze zoektocht naar een rustigere plek voor Amika stootten we op de vroegere verzorger van het dier. Toen de twee elkaar terugzagen, was het enthousiasme langs beide zijden groot. We hadden Amika uiteraard graag tot zijn laatste dag bij ons gehad maar het is voor zijn welzijn dat we er nu afstand van doen. We zullen hem niet vervangen in Plopsaland. We zullen de Big & Betsy hoeve, waar Amika stond maar nog steeds talrijke andere dieren aanwezig zijn, conceptueel herdenken maar we houden het boerderijleven zeker in leven.”