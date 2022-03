Plopsaland schenkt cadeaupakket ter waarde van 1.500 euro aan 9 mensen die urenlang vast zaten op The Ride

De PannePretpark Plopsaland heeft negen waardevolle cadeaupakketten op de post gedaan. Die belanden eerstdaags bij de negen mensen die op zaterdag 19 februari urenlang vastzaten in de coaster The Ride to Happiness. “We hopen dat ze door het pakket alsnog een goed gevoel overhouden aan hun bezoek aan ons pretpark”, reageert marketingmanager Sebastien Momerency.

Op 19 februari reed The Ride zich iets na 17 uur vast met negen mensen aan boord. Het duurde tot iets voor middernacht vooraleer die veilig op de grond stonden. Dat kwam enerzijds door het slechte weer met wind en regen en anderzijds door de hoogte. De brandweer kon met zijn ladderwagen niet veilig tot op ruim 30 meter geraken en dus moest een gespecialiseerde firma ter plaatse komen. De negen slachtoffers werden onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, maar hielden er fysiek niets aan over. De attractie werd meteen buiten gebruik gesteld. Sinds zondag rijdt er opnieuw één treintje van The Ride. Het tweede, dat zich vastreed, wordt verder onderzocht. De prestatie van die karretjes lag iets lager en dat moet aangepast worden.

Volledig scherm Een 80 ton zware kraan van Mathias Vandendaele werd zaterdag 19 februari opgevorderd om de reddingsactie in Plopsaland uit te voeren. © Proot/De Voogt

Compensatie

Plopsaland zit in met de slachtoffers en heeft een pakket ter waarde van 1.500 euro opgestuurd naar hen. “Die mensen vroegen geen schadevergoeding, maar we wilden hen wel iets schenken zodat ze alsnog een goed gevoel overhouden aan hun pretparkbezoek”, zegt Sebastien Momerency. “Wat er allemaal concreet in het pakket zit, verklap ik niet zodat het een verrassing blijft want die mensen hebben het nog niet ontvangen. Het gaat om waardebonnen voor onze Plopsaparken en het hotel en merchandising van The Ride en Tomorrowland. Tomorrowland, die partner is van The Ride, belooft een unieke beleving op hun festival voor de negen mensen. Tijdens de interventie van 19 februari stonden er zeven vrienden van de verschillende slachtoffers op de grond. Ook hen geven we een attentie.”

Quote We roepen de slachtof­fers in een brief op om ons te laten weten wanneer ze naar Plopsaland komen. We willen hen graag nog eens spreken en onze oprechte excuses aanbieden Sebastien Momerency

En het pretpark stopte ook een brief in het cadeaupakket. “Via de politie kregen we de adressen van de slachtoffers maar we hebben vaak niet hun telefoonnummer of mailadres. Daarom roepen we in een brief op om ons te laten weten wanneer ze naar Plopsaland komen. We willen hen graag nog eens spreken en onze oprechte excuses aanbieden”, geeft Momerency nog mee. “Hoewel we alles volgens de opgelegde procedures hebben gevolgd, blijft het onze verantwoordelijkheid. We hopen dat ze met onze geste alsnog met een goed gevoel terugblikken op die bewuste dag.”

