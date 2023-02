Plopsaland organiseert jobbeurs net op dag dat klachten over grensoverschrijdend gedrag opduiken: “Ik laat deze kans niet liggen, ook niet door het onderzoek”

Tientallen getuigen hebben in een onderzoek van De Tijd gesproken van grensoverschrijdend gedrag bij pretparkengroep Plopsa. Net vandaag was er een jobdag in Plopsaland De Panne waar geïnteresseerden die er willen werken konden solliciteren. 178 mensen waren er aanwezig en het onderzoek hield hen niet tegen om te gaan. “Ik was altijd aangetrokken om een job te krijgen in Plopsaland. Dus nu ik de kans had, ging ik dat niet laten liggen, ook niet door dat onderzoek”, laat Louise, één van de sollicitanten, weten.