Plopsaland opent nieuwe attracties rond #Likeme en TikTak: “Logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie”

Het was donderdag immens druk in Plopsaland. Bezoekers moeten zowel op de weg als in het park heel wat geduld oefenen. Veel #likeme fans stonden dan ook te trappelen om de nieuwe attractie rond de reeks te ontdekken. Bezoekers betreden tijdens het wachten eerst de school van de reeks en komen onderweg via videobeelden enkele personages tegen. In de #LikeMe Coaster kunnen fans samen met Caro, Camille, Vince en Yemi een spannende achtbaanrit maken. Het waren de cast van #LikeMe en de nieuwe Ketnet-wrappers die de zone op de eerste dag van het Ketnet Feestweekend, officieel openden. Daarna gaf #LikeMe het beste van zichzelf tijdens een liveoptreden. “Het idee om #LikeMe te vereeuwigen met een eigen attractie in het park is een logisch gevolg van de enorme populariteit van de serie binnen onze doelgroep. Met #LikeMe mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met Tik Tak eerder de allerkleinsten aanspreken. Op die manier is er in de nieuwe Ketnet-zone voor elk wat wils. We zijn dan ook enorm tevreden dat we dit samen met Ketnet en Fabric Magic kunnen verwezenlijken.”, aldus CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof. Na de cast konden ook de bezoekers van het park de nieuwe zone ontdekken. ZoHanne (12) en Floris (7) zijn alvast fan van de nieuwe attractie. Hanne is fan van #Likeme en vindt het vooral een mooie attractie met veel verwijzingen naar de reeks. Floris genoot dan weer heel hard van de rollercoaster zelf.