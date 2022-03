Plopsaland ontving 50.000 bezoekers in krokusvakantie

“Nog nooit eerder openden we na de kerstvakantie de deuren van ons park in De Panne”, laat Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof weten. “De opening van ons hotel deed ons besluiten het wel te doen. Elke woensdag en weekend bezorgen we onze bezoekers pretparkfun en tijdens de krokusvakantie was dat een week lang. Dat kon velen bekoren, want in een week tijd verwelkomden we 50.000 mensen. Verspreid over al onze Belgische Plopsaparken was dat 100.000. Met Plopsaqua beleefden we één van onze beste krokusvakanties ooit.” In maart is Plopsaland ook nog elke woensdag en elk weekend open met Piet Piraat als mascotte. Vanaf de paasvakantie is dat voltijds.