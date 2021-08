Plopsaland moet horecapunten sluiten omdat het geen personeel vindt: “Overheid moet dringend zwartwerk aan de kust aanpakken”

“Als ik medewerkers die stoppen vraag waarom ze dat doen dan krijg ik heel vaak te horen dat ze meer verdienen in de horeca buiten ons park omdat ze daar in het zwart kunnen werken”, stelt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof vast. “Wij doen alles volgens de regels en geraken daardoor moeilijk aan personeel. Dit is een ongelijke strijd waarbij de overheid met een oplossing moet komen. Extra controles zouden al helpen. Ik heb het dit jaar nog nooit zo erg geweten in ons pretpark in De Panne. Het is zo rampzalig dat we dagelijks restaurants en snackpoints moeten sluiten omdat er medewerkers te kort zijn. We zijn daarom zeer dringend op zoek naar een 100-tal seizoensmedewerkers en jobstudenten.” Van den Kerkhof beseft dat het zwartwerk niet de enige reden is. “De voorbije maanden hebben we door de coronasluiting ook veel medewerkers verloren, dat speelt eveneens mee.”