Plopsaland laat soep koken van 1.000 pompoenen voor Halloween

Ex-paracomman­do (60) die zich urenlang gewapend verschans­te, aangehou­den door onderzoeks­rech­ter

26 oktober De ex-paracommando (60) die zich woensdagavond urenlang gewapend verschanste in zijn woning in de Veurnestraat in De Panne, is aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket.