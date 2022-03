Plopsaland introduceert voorrangpas aan 35 euro: “Negen keer kan je de wachtrij overslaan”

“Sinds de opening van onze coaster The Ride to Happiness merken we een toenemende vraag naar zo’n pas”, reageert Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “We zijn trouwens niet het enige pretpark met zo’n pass. Walibi doet dat al langer en Bobbejaanland begint er ook mee. In ons park in Duitsland hebben we dat al een tijdje ingevoerd.”

Hoe werkt het? “Vanaf volgende week kan je op onze website een voorrangspas reserveren die 35 euro kost. Daarop staan negen vakjes. Per attractie waar je als eerste op wil, wordt er één vakje afgevinkt. Je kan dus per dag negen keer ‘voorbijsteken’”, legt marketingmanager Sebastien Momerency uit. “Je kan de pas gebruiken in Het Bos van Plop, The Ride to Happiness, De Draak, Heidi The Ride, De Grote Golf, SuperSplash, K3 Roller Skater, DinoSplash en Anubis The Ride. Ofwel ga je één keer op die negen attracties als eerste ofwel kan je verschillende keren op dezelfde attractie maar in totaal mag je dus maar negen keer de wachtrij overslaan. We moeten het exacte aantal nog bepalen maar dat zal tussen de 200 en 250 mensen per dag zijn die zo’n pass zullen kunnen kopen. We houden dat bewust laag zodat de ‘gewone’ pretparkbezoeker er geen hinder van ondervindt. De pass is persoonsgebonden. De aparte toegangen tot de attracties zullen we aanduiden. Wie zeker wilt zijn van zijn of haar voorrangpas, bestelt die best vooraf online. Tijdens de Halloweenperiode zal je die pas ook kunnen gebruiken in de spookhuizen. In een abonnement stoppen we die extra service niet en ook voor hotelgasten maken we geen uitzondering. Het geldt enkel voor mensen die een afzonderlijk, extra ticket kopen.”