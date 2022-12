Plopsaland en VDAB starten met unieke opleiding tot pretparkmedewerker: “Wie slaagt, kan zeker aan de slag als seizoensmedewerker”

De PanneMaandag 23 januari kan je de, voor ons land unieke, opleiding ‘polyvalente pretparkmedewerker’ volgen. “In het buitenland bestaat zo’n opleiding al langer maar in ons land niet. We hopen hiermee onze vacatures sneller te kunnen invullen en onze Plopsamedewerkers een extra uitdaging te geven”, schetst Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof, die ook uitlegt wat de opleiding allemaal inhoudt en wat je ermee kan aanvangen. Werk gegarandeerd.

VDAB en Plopsaland bieden een gloednieuwe veertiendaagse opleiding aan waarbij werkzoekenden omgeschoold worden tot polyvalente pretparkmedewerkers. Zijn de huidige Plopsa-personeelsleden dan niet genoeg opgeleid? “Tuurlijk wel”, weerlegt HR-verantwoordelijke Sofie Billauw. “Als we nieuwe medewerkers aanwerven, dan krijgen die allemaal een introductie en kunnen ze aan de slag. Vaak weten ze dan nog niet wat de job precies inhoudt. Aan de andere kant zorgt zo’n nieuw gezicht voor een extra druk op de schouders van de afdelingsverantwoordelijke, want die moet er tijd in investeren. Daarom pakken we uit met een eigen opleiding.”

Quote Eén van de vragen waarop onze cursisten een antwoord krijgen is waar de magie van Plopsaland voor staat Sofie Billiauw

De deelnemers krijgen een cursus die het pretpark samen met de VDAB heeft uitgeschreven. “Onze bedoeling is om de cursisten een volledig beeld te geven van ons park. Hoe werkt het stockbeheer? Hoe laat je een attractie veilig draaien? Wat moet je doen als een bezoeker in discussie gaat? Hoe zit het met het kassasysteem? Waar staat de magie van Plopsaland voor? Daarnaast krijgt elke leerling een mentor. Dat is een Plopsamedewerker die als aanspreekpunt optreedt, mocht er iets niet duidelijk zijn. Wie na de twee weken slaagt, krijgt een attest en de garantie dat hij of zij zeker aan de slag kan als seizoensmedewerker in Plopsaland.”

Voor elke dienst vacatures

En CEO Steve Van den Kerkhof ziet nog een voordeel. “Door nauwer met de VDAB samen te werken, kunnen we binnenkort werknemers voor verschillende functies gaan inzetten. Zo kan iemand die bijvoorbeeld vandaag aan de slag is als afwasser dankzij de opleiding in de toekomst ook op de dienst verkoop aan het werk of een attractie bedienen. Elk personeelslid moet zich bij ons goed in zijn job voelen en daartoe moet de opleiding ook bijdragen.”

Hoeveel vacatures er precies zijn, kan het pretpark niet meegeven, omdat dit dagelijks verandert. Ze zijn allemaal gebundeld op de website van Plopsaland. Daarop valt te zien dat zo goed als elke dienst wel nood heeft aan personeel. Van iemand die de ochtendschoonmaak wil doen tot een onthaalmedewerker of van een begeleider van het animatieteam tot een kassamedewerker in de horeca. Het arbeidscontract dat klaarligt voor wie slaagt voor de nieuwe opleiding, is dat van een seizoensmedewerker. Het is dan ook vooral in dat segment dat de vacatures het talrijkst zijn. Het pretpark reserveert een vijftiental eigen medewerkers die de cursisten zullen begeleiden en de lessen zullen geven. Ook de VDAB neemt een deel van de cursus voor zijn rekening.

Wie interesse heeft, kan zich inschrijven voor een infosessie op woensdag 7 december om 17 uur in het Plopsa Hotel in De Panne via de VDAB of Plopsaland.

