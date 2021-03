Plopsa zet projecten met influencers tijdelijk stop na heisa online

De PannePlopsa zet zijn geplande projecten met influencers tijdelijk stop. “Gezien de commotie die hierover online tussen voor- en tegenstanders gaande is, besliste Plopsa zonet om die projecten tijdelijk on-hold te zetten”, klinkt het in een persbericht.

Plopsa was tot voor kort in gesprek met verschillende influencers om samen met hen fanweekends en korte, tijdelijke pop-up attracties te installeren in de parken in België, Nederland, Duitsland en Polen - dit gezien de populariteit van verschillende socialmediakanalen. “In België zouden Celine en Michiel tijdens het eerste weekend van april hun fanweekend krijgen en zouden we de ROX-flyer tijdelijk omvormen tot de CEMI-flyer”, verduidelijkt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Influencers spelen een belangrijke rol in het leven van onze doelgroep vandaar dit initiatief.”

De afgelopen dagen was er echter heel wat te doen rond die projecten. Zo liep er op sociale media een petitie tegen de plannen van Plopsaland De Panne om de attractie ‘ROX-Flyer’ om te vormen tot een Celine en Michiel-Flyer, naar het bekende TikTok-duo. Al meer dan 83.000 mensen ondertekenden die petitie. Op sociale media ging het er soms verhit aan toe.

Pesten

“De bedoeling was om elke influencer zijn favoriete attractie in onze parken te laten kiezen en deze tijdelijk te decoreren”, legt Van den Kerkhof uit. “De eerste in de rij waren Celine & Michiel die tijdens de paasvakantie aan bod zouden komen. Dit zou op 1 april, de normaal voorziene openingsdatum, ludiek aangekondigd worden.”

Plopsa maakt zich echter grote zorgen over het feit dat het nieuws een eigen leven is gaan leiden en dat bepaalde jongeren en kinderen hier heel hard op ingaan en elkaar vanwege het al dan niet fan zijn van een bepaald persoon beginnen te pesten.

Geschrokken

Plopsa haalt aan dat het geschrokken is van bepaalde reacties, haatmails en de toon die sommige jongeren en kinderen, voor- en tegenstanders, tegen elkaar voeren. “We hebben de samenwerking met een vijftal influencers in onze Plopsa-parken tijdelijk opgeschort maar ik sluit niet uit dat we dat in de toekomst toch nog doen. We hadden helemaal niet verwacht dat dit zo’n heisa op sociale media zou veroorzaken”, reageert Van den Kerkhof. “Samen met de influencers kijken we hoe we een sensibiliseringscampagne kunnen uitwerken tegen cyberpesten. We hebben respect voor ieders mening, maar de manier waarop die geuit wordt tegen elkaar en in online discussies moet altijd respectvol blijven.”

De ROX-flyer wordt dus voorlopig niet opgehangen rond Celine en Michiel maar verandert wel van thema. “Van zodra we Plopsaland mogen openen vieren we 25 jaar Studio 100. Bij de flyer zullen we dan de vergeten figuurtjes zoals Amika, Big & Betsy en Spring van onder het stof halen”, belooft de ceo nog.

Volledig scherm De Rox-Flyer in Plopsaland. © Plopsa

25 jaar Studio 100

De plannen om de zone verder tegen mei om te bouwen naar een attractie in het teken van 25 jaar Studio 100 blijft wél behouden. Zo is de ROX-auto nooit weggeweest en zal er onder andere een knipoogje gemaakt worden naar het initiële thema ‘Spring’.

Normaal gezien zouden Plopsaland De Panne & Plopsa Coo op 1 april aanstaande de deuren openen. Het Overlegcomité besliste afgelopen vrijdag echter dat de pretparken dan toch niet mogen openen. Momenteel is er geen nieuwe openingsdatum bekend.