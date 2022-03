Plopsa geeft gevluchte Oekraïense kinderen gratis toegang: “Nee, dit is geen marketingstunt”

De PanneDe kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf vandaag gratis binnen in de Plopsa-parken in binnen- en buitenland. Vanaf 14 jaar krijgen ze 40 procent korting op hun ticket. “Iedereen is aangegrepen door dit schrijnende verhaal”, verzekert Sebastien Momerency van Plopsa.

Wie gevlucht is uit Oekraïne door de oorlog met Rusland, kan op vertoon van zijn of haar attest gratis of goedkoper binnen in een van de Plopsa-parken. “We hopen dat deze mensen via organisaties en gastgezinnen de weg naar ons pretpark vinden. Hier kunnen ze even tot rust komen en zich ontspannen. Dat is onze hoofdbedoeling: die kinderen even loskoppelen van alle problemen waarmee ze te kampen hebben. Dit is een ramp voor hen. Ze worden weggetrokken uit hun vertrouwde omgeving, moeten vaak een deel van hun familie achterlaten en komen in een land terecht waar ze niemand kennen en de taal niet spreken.”

Wensput

Plopsa benadrukt dat het zeker niet om een commerciële actie gaat. “Ons bedrijf vindt ‘charity’ heel belangrijk”, zegt Momerency. “Ik hoor criticasters al zeggen: ‘In België zijn er ook kansarmen’. Wekelijks krijgen we vragen van liefdadigheidsinstellingen en die beoordelen we één voor één. Het hele jaar door zetten we ons in voor mensen die het wat moeilijker hebben. De opbrengst van onze wensput in Plopsaland De Panne bijvoorbeeld geven we aan Moeders voor Moeders en jaarlijks verwelkomen we groepen kansarmen.”

Hoe lang de actie voor de vluchtelingen loopt, kan Momerency niet inschatten. “Zo lang het nodig is. We hebben ook parken in Polen en daar gaan we nog een stap verder. We kijken of het haalbaar is om vluchtelingen uit Oekraïne aan een job te helpen in ons park in Kownaty, Warschau. Zo zouden ze zich beter kunnen integreren en het hoofd leegmaken.”