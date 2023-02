Parket start opsporingsonderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag Plopsaland, medewerkers steunen CEO in open brief

Plopsa, de afdeling van Studio 100 die verantwoordelijk is voor onder meer Plopsaland De Panne, kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen . In het bedrijf zou tirannie heersen en zouden pesterijen plaatsvinden. Vooral CEO Steve Van den Kerkhof (48) werd aangewezen als de aanjager. Het arbeidsauditoraat opent een opsporingsonderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag, zo wordt bevestigd aan onze redactie. Ruim 150 medewerkers reageren in ‘Het Laatste Nieuws’ met een open brief. Daarin nemen ze het op voor de CEO.

Zaterdag bracht ‘De Tijd’ getuigenissen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij pretparkengroep Plopsa. Tegelijkertijd drukken medewerkers van Plopsa vandaag in een open brief, verspreid via een paginavullende krantenadvertentie, hun steun uit voor de CEO van het bedrijf: “Vol ongeloof lazen en hoorden wij het voorbije weekend veel eenzijdige verhalen over onze werkgever en ons management.”

“Aangepaste versie van de realiteit”

“Plopsa bestaat 23 jaar en als je zonder filter deze verhalen los op elkaar gooit, krijg je uiteraard een aangepaste versie van de realiteit”, staat nog te lezen in de open brief, ondertekend met ruim 150 voornamen. Volgens hen wordt “een proces gevoerd in de media”.

“Uiteraard willen we bij deze meer dan ooit Steve en ons management steunen en bedanken. Het is voor ons als team immers een voorrecht om er allen samen, dag in dag uit, voor te gaan. Voor de glimlach op het gezicht van onze bezoeker, in een veilige omgeving, daarvoor doen we het.”

Onderzoek geopend

Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, bevestigt intussen dat het een opsporingsonderzoek zal openen naar de mogelijke praktijken bij Plopsa. Zo’n zogenaamd opsporingsonderzoek is een voorbereidend onderzoek door het parket. In dit geval gaat het over het arbeidsauditoraat van Gent, in samenwerking met de politie en onder leiding van een procureur. Het parket kan vervolgens een diepgaander gerechtelijk onderzoek of de vervolging vragen, maar het opsporingsonderzoek kan ook leiden tot een minnelijke schikking of seponering. “Aangezien feiten op de werkvloer onze bevoegdheid zijn, is dat zo met het parket afgesproken”, vertelt arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx. “In eerste instantie zullen we vragen aan de bevoegde inspectiediensten, en eventueel ook aan de politie, om te bekijken of de juiste procedures gevolgd zijn. Bedrijven moeten zich immers houden aan een heleboel regels, die in een wetgevend kader gegoten zijn.”

Een belangrijke rol op het vlak van psychosociale risico’s op de werkvloer is weggelegd voor de externe dienst preventie en bescherming op het werk. Werknemers kunnen bij deze dienst klacht neerleggen of een verzoek indienen om een intern onderzoek op te starten. Deze dienst voert dan ook in eerste instantie het interne onderzoek. Op het einde van hun onderzoek formuleert deze dienst een aantal aanbevelingen voor de werkgever. Dit alles is strikt geregeld binnen een wettelijk kader.

Het arbeidsauditoraat zal hiernaar dan ook verder onderzoek voeren.

Tot 3 jaar cel

Na dat onderzoek zal het arbeidsauditoraat beslissen welke verdere stappen ondernomen worden. “Dat hoeft niet per se een vervolging voor de correctionele rechtbank te zijn”, stelt Heyndrickx. “Wij kunnen ook kiezen voor een afhandeling bij de dienst Administratieve Geldboetes. Een ander alternatief is een bemiddelingsprocedure, waarbij gesprekken worden gehouden tussen de eventuele slachtoffers en daders. Maar dat is dus allemaal nog voorbarig. Laat ons eerst de resultaten van het onderzoek afwachten.”

Mocht het ooit tot een correctionele vervolging komen, dan voorziet het sociaal strafwetboek strenge straffen. Op de de zwaarste soort inbreuken, waaronder bijvoorbeeld ‘pesten op het werk’ valt, staan celstraffen van zes maanden tot drie jaar.

