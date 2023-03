Parkeren in De Panne is (bijna) overal betalend vanaf 1 juli: “Hoe dichter bij het centrum, hoe duurder”

Van lammetjes kijken tot carnaval vieren: onze vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

Na een winterse week is het tijd om dit weekend de batterijen op te laden. In de regio Brugge en aan de kust is er van alles te doen op 11 en 12 maart. Wat denk je van het literaire stadsfestival in Oostende? Of zet je liever een masker op? Dan moet je richting Torhout. In Adinkerke voelen ze zondag al de lentekriebels en kan je op kraambezoek bij de lammetjes.