Over paar jaar vloeit er zachter water uit de kraan in De Panne: “We slaan het water op in Calmeynbos”

Al twintig jaar hergebruikt Aquaduin water. Aquafin zuivert afvalwater dat Aquaduin verder behandelt in zijn waterproductiecentrum Torreele in Wulpen. “We laten het water infiltreren in de duinen van Koksijde om het later te kunnen terugwinnen om er drinkwater mee te maken”, legt Bart Clarebout van Aquaduin uit.

Een gelijkaardig project wil de drinkwatermaatschappij nu uitrollen in De Panne. “We gebruiken het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Adinkerke als bron”, vervolgt Clarebout. “Na behandeling slaan we het op in het Calmeynbos net zoals we dat doen in de Koksijdse duinen. We gebruiken daarvoor een oude spoelgracht in het Calmeynbos die niet meer gebruikt wordt. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van dat concept en de effecten op het grondwater en de natuur. Het voordeel is dat we extra water hebben bij droogte. Ook zal er zachter water uit de kraan stromen met minder kalkaanslag.”