Oudere man krijgt vrouw niet op tijd van kusttram en blijft verweesd met lege rolstoel achter

Eind goed, al goed

Die laatste gingen op het thuisadres van het koppel in Koksijde kijken, maar daar was de vrouw niet. Ze werd uiteindelijk even later op een bankje in De Panne aangetroffen door de politie. De agenten brachten haar naar huis en in Oostende stapte de man met de rolstoel op de kusttram. “We willen de collega’s van de zone Westkust bedanken voor de hulp en de goede afloop”, laten ze in Oostende weten.