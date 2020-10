Opening Plopsahotel met een maand uitgesteld na strengere coronamaatregelen

“We hadden 60 procent van onze 117 hotelkamers open gezet voor reservatie en daarvan was de helft bezet voor de herfstvakantie. Die mensen moeten we nu allemaal teleurstellen”, zucht Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. Een hotel mag in principe open volgens de strengere coronamaatregelen die de overheid gisteren oplegde maar dat ziet de ceo niet zitten. “Dat zou geen service zijn. Hoe moeten die gezinnen dan ontbijten, lunchen of dineren? Onze investering van 25 miljoen euro zal dus een maand langer niet renderen. Bovendien moeten we de 35 nieuwe hotelmedewerkers die we net hebben aangeworven meteen economisch werkloos zetten. We mikken nu op 27 november om te openen. De mensen die al gereserveerd hadden, hebben we persoonlijk gecontacteerd. Die kunnen opnieuw boeken of krijgen hun geld terug. We laten de keuze aan hen.”