Ook de kust bleek in trek bij Nederlanders: “Een ongewone, maar degelijke kerstvakantie”

“Vooral voor de Belgische toeristen blijft de kust een favoriete bestemming in de kerstvakantie”, blikt gedeputeerde en voorzitster van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu terug. “Zondag 2 januari kwamen 60.000 dagtoeristen naar één van de tien kustgemeenten. Dat was het meeste van de hele kerstvakantie. In totaal klopten we af op 600.000 dagtoeristen. Met 1,8 miljoen overnachtingen scoorden we zelfs iets beter dan het gewone jaar 2019. De succesformule ligt vooral bij de verhuur van vakantiewoningen en de komst van de tweede verblijvers. De verhuurkantoren noteerden een bezetting van 60 procent in de eerste week en tot zelfs 85 procent in de tweede week na Nieuwjaar. De beste nacht was oudejaar.”