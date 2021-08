Ontslagen burgemeester en schepenen weigeren sleutel gemeentehuis terug te geven tot uitspraak Raad van State

Westhoek Goede zomer voor Iepers hotelwezen, maar met bang hart het najaar afwachten: “We hebben de Britten echt nodig”

27 augustus De zomermaanden waren voor de meeste spelers in de toeristische sector heel goed. Dat blijkt uit een bevraging van provinciebedrijf Westtoer. Zowel in de horeca, het logieswezen en de musea werden in juli en augustus mooie cijfers opgetekend. De vraag is of de trend zich zal doorzetten naar het najaar. Ruth Decramer, uitbater van het Albion Hotel in Ieper, is er niet gerust in. “De boekingen vallen stil voor de herfst.”