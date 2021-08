Ongezien: nieuwe burgemeester stuurt kat naar gemeenteraad en verliest sjerp al na week

Meer over de voorbije stormachtige politieke dagen in De Panne lees je in ons dossier

Op 23 augustus was Bram Degrieck burgemeester van De Panne. Op 24 augustus greep de oppositie met de steun van N-VA-schepen Cindy Verbrugge en onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie de macht met Ann Vanheste (DAS) als burgemeester. Op 31 augustus heeft Degrieck de burgemeesterssjerp opnieuw in handen. Dat kon omdat gemeenteraadsvoorzitter Hauspie op de dag van de gemeenteraad zijn ontslag had ingediend. Bovendien stemde Bruno Dequeecker (CD&Vplus) voor de intrekking van de motie van wantrouwen. Hij keurde diezelfde motie nog mee goed en was daardoor schepen. Pol George (CD&Vplus) gooide eveneens de handdoek in de ring. Cindy Verbrugge (N-VA) betreurde dat er geen ruimte was voor overleg. Ze had ook nog kritiek op de verspilzucht van het team van Bram Degrieck. Ze miste ook het gebrek aan visie. Zo zijn er volgens haar nog geen plannen voor de herinrichting van het gemeentehuis terwijl de werken al bezig zijn. “De grinta en grandeur zijn ver te zoeken”, besloot ze. “Ik stond achter het beleidsplan binnen de voorziene budgetten.” Opvallend was dat Ann Vanheste (DAS) niet aanwezig was op de gemeenteraad. Ook haar partijgenoten Danny Butsraen, Arne Debaeke en Christophe Delrive waren er niet. Sabine Van der Maelen, Bruno Dequeecker en Pol George van CD&Vplus en Ann Woestijn (DAS) waren er wel net zoals onafhankelijk raadslid Eric Vanhee. De partijen ACT!E en Het Plan-b waren wel aanwezig. Tine Wouters (ACT!E) zat de gemeenteraad tijdelijk voor na het ontslag van Marc Hauspie.