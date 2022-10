Onder een stralende herfstzon installeert De Panne zijn kerstverlichting

“De hoogtewerkers zijn uitgerukt om de klus tijdig klaar te krijgen”, duidt Janssens. “De medewerkers van de technische dienst en van het bedrijf Light & More zullen de komende dagen liefst vijftien kilometer lichtslingers ophangen en een dertigtal kerstcreaties plaatsen. Dat is uiteraard niet in een handomdraai gebeurd. We besparen niet op onze kerstverlichting omdat die volledig werkt met duurzame led-lampjes. We hebben ook nog een lopend contract waar we niet zomaar onderuit kunnen. We willen dat onze inwoners en bezoekers kunnen genieten van de warme kerstsfeer in de straten en op pleinen. Nu kunnen ze gelukkig nog genieten van de zon (lacht).” Het grootste deel van de kerstverlichting is aangesloten op het openbare net. Dat betekent dat die gedoofd zal zijn tussen middernacht en 5 uur. Vrijdagavond 2 december steekt De Panne voor het eerst zijn kerstlichtjes aan. Pas dan zal je het resultaat kunnen zien van wat de werklui vandaag en de komende dagen realiseren.