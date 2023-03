Ondanks vernietigingsprocedure is aanleg betonnen strandpad gestart: “Wie nu nóg niet ziet dat dit geen gebetonneerde weg is, heeft zand in de ogen”

“Voor een ‘groen’ verblijf betalen gasten graag iets meer”: B&B-uitbaters investeren 230.000 (!) euro in duurzame wellness

Genieten van een hottub, sauna of een duik in het zwembad en toch geen hoge energiefactuur moeten betalen. Daarin slagen Olivier Willaert (53) en Tania Clarys (54) van bed and breakfast De Arend in het stadscentrum van Nieuwpoort. Vorig jaar plaatsten ze een waterstofcentrale en nu kunnen ook de gasten extra genieten dankzij de milieuvriendelijke wellness. Hoeveel kost zo’n nachtje duurzaam genieten?