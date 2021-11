Onafgebroken mountainbikeparcours van 425 kilometer verbindt alle kustgemeenten van De Panne tot Knokke

Tijdens de coronalockdown was het zo druk langs de bestaande mountainbikeparcours dat de sportievelingen vaak naast de paden reden tot ongenoegen van de natuurliefhebbers. “Het is niet altijd simpel om de natuur- en sportverenigingen met elkaar te verzoenen. Daarom zijn we extra fier dat we nu zo’n groot netwerk hebben kunnen creëren voor de mountainbikers”, stelt Philippe Paquay van Sport Vlaanderen.

Met de opening van een nieuwe lus tussen de luchthaven van Oostende en Middelkerke was de laatste omloop langs de kust compleet. Met een aantal extra verbindingsstukken is er nu een onafgebroken netwerk van 425 kilometer langs de tien kustgemeenten. Extra troef is de nieuwe route van 107 kilometer die vertrekt aan de sporthal in De Panne en vervolgens naar Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke trekt. Die is aangeduid met de zwarte driehoekjes. Het is de eerste marathonroute in West-Vlaanderen. In totaal duiden 2.300 palen en borden het netwerk aan. Vrijwilligers controleren de omlopen maar ook als je zelf werkpunten opmerkt, kan je dat melden op www.routechirurg.be.

Volledig scherm De opening van het kustnetwerk voor mountainbikers vond in De Panne plaats © GUS

Praktische tips

“We spreken van een mountainbikeroute als 70 tot 80 procent van het parcours offroad is”, zegt Marleen Decordier, sportfunctionaris in De Panne en voorzitster Sportoverleg Kust. “Uiteraard zijn alle kustgemeenten pareltjes voor de fietsliefhebber. Als ik er dan toch een paar moet uitkiezen dan stip ik de Calidris in Middelkerke aan, het Calmeynbos in De Panne en de duinen in Koksijde waar jaarlijks de wereldbekermanche cyclocross wordt gereden. Knokke-Heist verrast dan weer met schitterende groenstroken. De route in De Haan was in 2020 één van de populairste met 25.000 mountainbikers.” Het gemakkelijkste traject is aangeduid met blauwe driehoekjes. Dat klimt op naar groen, rood en de nieuwe zwarte. Je hebt ook kindvriendelijke parcours.”

De provincie ziet er niet alleen het sportieve van in maar haalt ook het toeristisch belang naar voor. “Mountainbiken kan je het hele jaar door en ook bij slecht weer. Zo’n afstand overbruggen kan natuurlijk niet in één dag”, knipoogt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). “Daarom werken we volop arrangementen uit. De lokale economie en de hotelbranche zullen er wel bij varen.”

Het mountainbiken zit in de lift. De eerste route dateert van 26 jaar terug en ondertussen hebben 209 gemeenten in Vlaanderen zo’n omloop. Dat betekent 183 routes en 337 lussen ofwel 7000 kilometer mountainbikeplezier. Via deze website kan je perfect zelf jouw route uitstippelen.