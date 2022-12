Negentig hardrijders geflitst bij actie van politie Westkust

Zowel in de Polderstraat in Koksijde, op de N34 in Nieuwpoort als in de Veurnestraat in De Panne hield de politie een controleactie. In de Polderstraat in Koksijde respecteerden 18 bestuurders de snelheidslimiet in een bebouwde kom van 50 kilometer per uur niet. In Nieuwpoort werden 33 bestuurders geflitst. In de Veurnestraat in De Panne tot slot reden 39 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid.