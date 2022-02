Negen mensen die urenlang op ruim 30 meter hoogte in achtbaan Plopsaland vastzaten gered met kraan

De negen bezoekers van Plopsaland De Panne die sinds 17:15 uur op zo’n 32 meter hoogte vastzaten in de rollercoaster ‘Ride to happines’, zijn allemaal bevrijd. Dat meldt onze reporter ter plaatse. De eerste twee mensen werden door de brandweer al rond 21:55 bevrijd, de overige zeven werden rond 23:30 uur uit hun benarde situatie gered. Ze worden ter observatie naar het ziekenhuis AZ West in Veurne en de ziekenhuizen AZ Damiaan en Serruys gebracht.

Om 17.15 uur kwam de attractie tot stilstand, net na het begin van de rit. Tieners en volwassenen kwamen toen rechtop vast te zitten in de karretjes, bevestigde de brandweer. “We hebben even met de mensen in de attractie kunnen praten. Ze lijken allemaal oké te zijn”, meldde woordvoerder Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek eerder op de avond.

De reddingsactie werd rond 23:30 afgerond. Met een hoge kraan werden de slachtoffers naar beneden geholpen, maar lange tijd verliep de operatie moeilijk. Door de hevige windstoten was de gondel aan de kraan te instabiel om mensen te vervoeren. Rond 21.55 uur lukte het dan toch om de twee eerste bezoekers te bevrijden. Geleidelijk aan wordt ook de rest naar beneden gebracht, tot 23:30 iedereen veilig beneden was.

Er stonden acht ziekenwagens, een mug en een paramedisch interventieteam klaar om de inzittenden op te vangen. Iedereen wordt sowieso naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

De eerste mensen worden naar beneden gebracht.

De bevrijde mensen worden naar de ziekenwagens begeleid.

Onduidelijke oorzaak

Plopsaland-CEO Steve Van den Kerkhof legde in VTM NIEUWS uit dat de coaster net na de lancering was stilgevallen, wanneer de karretjes naar omhoog worden getrokken en nog voor ze naar beneden zouden gaan. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is.

Vanavond werd er aan de kust ook gewaarschuwd voor hevige windstoten, maar de weersomstandigheden werden volgens Van den Kerkhof zoals gewoonlijk gemonitord. “We meten onze attracties voortdurend. Ook deze heeft bijvoorbeeld een windmeter. Op het moment dat de attractie open was - dat was niet altijd het geval - zat de wind goed. Wat de precieze oorzaak is, moeten we nog bekijken. Op dit moment concentreren we ons op de bevrijding van de mensen.”

Het is slecht weer aan de kust: het regent en er werden felle windstoten voorspeld. Vanavond waarschuwt het KMI met code geel in de provincie West-Vlaanderen en zijn er in het noordwesten van het land rukwinden mogelijk van 80 tot 100 kilometer per uur. Bovendien schommelt de temperatuur rond een 7-tal graden.

© RV

‘Spinning coaster’

De ‘Ride to happiness by Tomorrowland’ is een zogenaamde ‘spinning coaster’, waarbij de karretjes vrij kunnen ronddraaien, waar het creatieve team van Tomorrowland aan meewerkte. Bezoekers worden twee keer gekatapulteerd naar een snelheid van 90 kilometer per uur en gaan hierbij vijf keer overkop. De attractie heeft een totale lengte van bijna één kilometer en staat op z’n hoogste punt 35 meter boven de grond. In juli 2021 werd de achtbaan geopend.