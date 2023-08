Nederlandse caravan kantelt na aanrijding op E40: koppel en kind blijven ongedeerd

Het Nederlandse gezin was even voor 14 uur op weg naar Frankrijk, toen ter hoogte van de afrit in Adinkerke een Britse wagen hun caravan aantikte. De Nederlandse bestuurder verloor door de klap de controle over het stuur van z’n wagen. Zijn aangekoppelde caravan begon te slingeren, raakte van de snelweg af en kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand in de grasberm. De wagen van de Nederlanders belandde op de ventweg naast de snelweg. De man, vrouw en hun kindje kwamen met de schrik vrij.