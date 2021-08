Na mislukte machtsgreep stapt burgemeester-van-één-week Ann Vanheste uit de politiek

Diksmuide RESTOTIP – Foodbar Perron 74: In alle rust bijpraten met een ‘knabbe­liengsje’

27 augustus Nog elk weekend in september kan je genieten van de culinaire kunsten van chef-kok Paul-Willem Verstraete in zijn foodbar Perron 74 in Pervijze, op de weg van Diksmuide naar Nieuwpoort. Het is vlot toegankelijk met de fiets via de Frontzate. In een oase van groen serveert hij tapas en gerechten met een lokale kwinkslag. Wij gingen proeven.