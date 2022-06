Na het dodelijk ongeval op de E40: “Extra borden waarschuwen chauffeurs”

Door de grenscontroles die de Franse politie voert net voorbij Adinkerke zijn er regelmatige files op de E40 met de voorbije maanden al verschillende ongevallen als gevolg. Komt daarbij dat het op zomerse dagen extra druk is bij de afrit in Adinkerke door het verkeer naar Plopsaland. Gisteren woensdag plaatste AWV al waarschuwingsborden aan de brug bij het afrittencomplex in Adinkerke en aan de brug bij de Cappoenstraat. “Vrijdag komen er ook nog twee tekstkarren bij het afrittencomplex in Veurne en Adinkerke”, overloopt AWV-woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek. “Zo roepen we de chauffeurs op om extra alert te zijn en de snelheid aan te passen. Daarnaast plaatst het vooraankondigingsborden tussen de Franse grens en de afrit in Adinkerke om weggebruikers te waarschuwen voor de grenscontroles. Wie komend weekend en in de vakantie naar Plopsaland wil, neemt best de afrit in Veurne. Ook dat zal AWV nog eens extra benadrukken met vaste signalisatieborden tussen Veurne en Nieuwpoort.”