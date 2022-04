Motorrijder gewond na aanrijding in De Panne

Kust Luc Bellings, ‘de schrik van de kusthoreca’, bundelt beste brasse­rieën aan zee: “Deze adresjes zijn van goudwaarde voor levensge­nie­ters”

In de zomer is hij als recensent van Het Laatste Nieuws de schrik van de kusthoreca. Zijn ongezouten mening kan hard aankomen, maar evengoed levens veranderen – denk aan de perfecte garnaalkroketten van Madam Kroket in Oostende. Nu bundelt de sterrenchef de beste adresjes aan de Noordzee in een overzichtelijke gids. Mét Knokke-Heist als hofleverancier. “Het is een ode aan alle zaken waar ik genoot van culinaire pareltjes.”

