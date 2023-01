MIJN STAD. Klaas Van Laeren, een ondernemer die De Panne graag op de kaart zet: “Wandelen van het bos naar de duinen en de polders”

De PanneGeboren en getogen Pannenaar Klaas Van Laeren (40) runt reeds elf jaar zijn restaurant Moeder Lambik in zijn thuisgemeente samen met zijn vrouw Liesbeth Himpens. Daarnaast is hij ook actief in de vastgoedbranche. Met enkele vrienden zet hij in het najaar het event ‘DePanne4Cars’ op de kalender. Hoeft het te verbazen dat de Pannenaar een bijzonder groot hart heeft voor de gemeente waar hij is opgegroeid en nog steeds met heel veel goesting woont.