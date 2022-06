“Mijn grootmoeder van 94 voelt zich trots... De cirkel is rond”: Welkom in het stoffenwinkeltje van Michèle

De PanneMichèle Stalmans (36) stelt haar nieuwe stoffenzaak Tissu Magnifiek voor. Die is ingericht in een vroeger woonhuis in de Veurnestraat 161 in De Panne. Dat Michèle net in die branche actief is, blijkt niet zo toevallig.

Michèle is afkomstig uit Duffel, maar volgde veertien jaar geleden de liefde naar De Panne. Een tijdlang was ze op beleidsniveau betrokken bij de kinderopvang, maar ze slaat een nieuwe bladzijde in haar professionele leven om. “Het was een moeilijke beslissing. Ik heb er drie jaar over gedaan, maar de kriebel om mijn eigen project uit te werken, was te groot”, vertelt Michèle.

Haar overgrootmoeder was modeontwerpster. “In die tijd mocht je geen les meer geven van zodra je getrouwd was. Dus opende ze in Mechelen een textielzaak waar ze onder meer werkkledij en schorten naaide. Haar dochter nam het vervolgens over, maar daar stopte het verhaal. Mijn moeder was net te jong om het over te nemen. Mijn grootmoeder is er nu 94 en bijzonder trots dat de cirkel alsnog rond is.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Er is een groot aanbod stoffen om kledij mee te naaien. © Benny Proot

Hoe zij de stap naar de stoffen zette? “Ik ben ertussen opgegroeid”, lacht Michèle. “Mijn mama is intussen ook naar De Panne verhuisd en volgde een handvol jaar geleden een naaicursus. Ik ging mee en kreeg de microbe te pakken. Een eigen zaak oprichten was al langer een droom en nu had ik ook mijn product gevonden. Ik verkoop stoffen om dames- en kinderkledij mee te maken in een overzichtelijke ruimte. Op termijn plan ik ook naaiworkshops. Daarnaast geef ik stijladvies. Het is natuurlijk altijd beter om vooraf te weten welke modellen je het beste passen vooraleer je met de naaimachine aan de slag gaat. Op 21 juni geef ik over stijladvies trouwens een leuke sessie waarop iedereen welkom is.”

Tissu Magnifiek is op zondag, maandag en op dinsdagvoormiddag gesloten. Op de andere dagen is de zaak open van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag is Tissu Magnifiek doorlopend open van 10 tot 18 uur. Info: www.tissumagnifiek.be of 058/59.38.48.

Volledig scherm Heel veel stoffen voor kinder- en dameskledij. © Benny Proot

Volledig scherm Michèle geeft ook stijladvies. © Benny Proot

Volledig scherm Ook voor toebehoren ben je bij Tissu Magnifiek aan het juiste adres. © Benny Proot

Volledig scherm Je vindt de zaak in de Veurnestraat. © Benny Proot