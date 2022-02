Met een 20 jaar oude jeep door sneeuw en over bevroren meren naar het noorderlicht: Kurt (54) en schoonzoon Joren (26) maken zich op voor hét avontuur van hun leven

Koksijde Aannemer Alexander is West-Vlaam­se starter van het jaar: “Dankzij app waarbij bouw- en tuinsector met ondernemer en klant in contact komen”

Alexander Verberckmoes (45) uit Koksijde een echte starter noemen, is wat kort door de bocht, want hij is al 30 jaar actief in de bouwsector. Wél is hij pionier met zijn app WeConstruct. Hij lanceerde die begin dit jaar en brengt daarmee de bouw- en tuinsector in contact met ondernemers en klanten.

