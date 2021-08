Marieke (40) is vertrokken voor mogelijk nog straffere stunt dan Matthieu van Kamp Waes: “Ik wil 67 kilometer kustlijn afzwemmen in 18 uur”

Met een bootje richting de juiste plaats in De Panne. Groene badmuts op en felrood zwempak aan. De duikbril goed zetten en hop Marieke Blomme sprong deze morgen vroeg de Noordzee in. Ze doet een gooi naar een nieuw wereldrecord. Ze moet daarvoor 67 kilometer zwemmen in woelig zeewater en dat sneller doen dan 23 uur 19 minuten en 58 seconden. Met de recordpoging wil ze de aandacht vestigen op gelijke kansen in de sport voor iedereen. Marieke gaat niet enkel voor de sportieve uitdaging maar wil ook geld inzamelen voor twee goede doelen. The Homestretch Foundation is een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de sport en Snowbility is een vzw die wintersporten mogelijk wil maken voor mensen met een fysieke beperking.