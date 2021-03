llano (5) kan geen zonlicht verdragen, maar speciaal masker maakt leven eindelijk weer wat draaglijk: “Je kind treintje zien spelen op de speelplaats, dat doet zo’n deugd”

De PanneEen echte speeltijd, op de speelplaats. Ravotten in de open lucht met de vriendjes. Wat voor duizenden kinderen evident lijkt, was dat lange tijd niet voor Ilano (5) uit De Panne. De jongen is één van de drie kindjes in ons land met een ongeneeslijke aandoening, waarbij het minste zonlicht zijn huid zwaar beschadigt. Dankzij een speciaal masker kan hij sinds kort eindelijk weer echt ademen. “Zijn beste vriendje vindt dat masker zo cool dat hij er ook één wil”, vertellen ouders Gwenny (30) en Koen (32), al is hun lijdensweg nog niet voorbij.