llano (5) kan geen zonlicht verdragen, maar speciaal masker maakt leven eindelijk weer wat draaglijk: “Je kind treintje zien spelen op de speelplaats, dat doet zo’n deugd”

Koksijde/Nieuwpoort Bestuurder betrapt met 2,25 promille in het bloed

15 maart De politie Westkust heeft zondag drie bestuurders betrapt die reden onder invloed van alcohol. Dat gebeurde tijdens verkeerscontroles in de Robert Vandammestraat in Koksijde, de Kaai in Nieuwpoort en de Duinparklaan in Oostduinkerke.