Listige dief steelt sigaretten in tabakszaak in De Panne

Alveringem Geen enkele zomerbar in Alveringem? Dan zorgen deze inwoners zelf maar voor sfeer: “Eerst ronddwalen in maïsdool­hof, dan pintje drinken op terras”

Vanaf dit weekend kan je ronddwalen in het gloednieuwe maïsdoolhof Klarelinde in Alveringem. Het is een initiatief van vier gemotiveerde inwoners. “Onze gemeente heeft geen enkele zomerbar en daarin brengen wij nu verandering in”, lacht Lies Deman (46).

8 juli