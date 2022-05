Lezing over wederopbouw na WO I vindt op deze symbolische locatie plaats

Nieuwpoort/Torhout Geert Barbry maakt opvallende carrières­witch: “Van ref in eerste klasse naar schooldi­rec­teur, het is maar een kleine stap”

Geert Barbry (52) uit Torhout mag zich vanaf 1 september de nieuwe directeur noemen van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort. Tot 2012 was hij scheidsrechter in eerste klasse en vandaag speelt hij een belangrijke rol in het Vlaamse wielermilieu. Toch wel een merkwaardige wending in de carrière van de ambitieuze West-Vlaming. “Nee ik zal geen rode kaart trekken als leerlingen iets mispeuteren”, lacht het nieuwe gezicht van het college.

18 mei