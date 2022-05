Lezing architectuur van wederopbouw na WO I

Poperinge Het leven zoals het is bij de Poperingse brandweer… nu zondag te beleven

Een opendeurdag bij de brandweer zonder spectaculaire demonstraties, dat is vrij ongewoon. Maar in Poperinge is het een bewuste keuze. “Wat we doen tijdens interventies, is bij de mensen al voldoende gekend”, zegt postoverste Bart Couwet. “Maar achter de schermen is er nog zoveel meer dat interessant is om even kennis mee te maken.”

18 mei